Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о состоянии пострадавшей в Химках школьницы

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в своем телеграм-канале отметила улучшение состояния школьницы, которая пострадала при нападении сверстницы с ножом в Химках. Она уточнила, что девочке постепенно начали снимать швы.

"С ней рядом все время находится мама. По просьбе родителей с девочкой работает психолог. Она пережила очень большой стресс, у нее, безусловно, осталась серьезная психологическая травма", – добавила Мишонова.

Пресс-служба Минздрава Подмосковья рассказала Агентству "Москва" , что состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

"Пациентка, пострадавшая в происшествии в Химках, продолжает получать лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства. Врачи отмечают положительную динамику и оценивают состояние девочки как удовлетворительное", – указывается в сообщении.

Во вторник, 7 февраля, 11-летнюю ученицу химкинской школы госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла знакомой ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

Ученица получила около 100 ножевых ранений от сверстницы. При этом глава Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что внутренние органы школьницы не пострадали.

Ранее Ксения Мишонова рассказала, что девочка, на которую напала одноклассница с ножом в химкинской школе, уже самостоятельно встает и ест с аппетитом. По словам уполномоченного, школьница переживает за раны на лице.

"Московский патруль": мать изрезавшей в Химках одноклассницу потребовала 15 млн рублей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!