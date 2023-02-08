Губернатор Подмосковья навестил школьницу, пострадавшую в поножовщине в Химках

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице 11-летнюю девочку, на которую напала одноклассница в одной из химкинских школ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, школьница уже пришла в себя, она находится в сознании и дышит без ИВЛ.

"Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится", – написал Воробьев.

Губернатор добавил, что родители не отходят от дочери ни на минуту. Произошедшее он назвал шоком и отметил, что все волновались за пострадавшую.

Воробьев поблагодарил врачей, назвав их работу четкой и быстрой.

"Самое страшное позади. (Пострадавшая. – Прим. ред.) поправится обязательно", – подчеркнул губернатор Московской области.

Во вторник, 7 февраля, 11-летнюю ученицу химкинской школы № 10 госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла знакомой ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

По словам уполномоченного по правам человека в Подмосковье Ксении Мишоновой, девочка получила около 100 колото-резаных ран и поступила в медучреждение в очень тяжелом состоянии, потеряв много крови.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.



"Московский патруль": в Химках пятиклассница напала с ножом на одноклассницу

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!