Подростки избили 11-летнюю девочку в приморском поселке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Группа подростков избила 11-летнюю девочку в поселке Липовцы в Октябрьском районе Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление прокуратуры.

"13 апреля 2023 года в поселке Липовцы группа подростков во главе с 13-летней местной жительницей в результате конфликта применили силу в отношении 11-летней девочки", – рассказали в ведомстве.

Об инциденте стало известно после публикации в Сети соответствующего видео. На кадрах видно, как одна девочка бьет и душит другую. Обидчицу при этом подначивает окружившая девочек толпа. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.

Отмечается, что госпитализация пострадавшей не понадобилась, сейчас она лечится дома.

Обидчиков уже нашли. Их родителям грозит административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей. Информацию о случившемся планируется передать в комиссию по делам несовершеннолетних.

Похожий инцидент случился в Приморье в июле прошлого года. Тогда группа подростков избила 13-летнюю девочку. Нападавшие наносили удары в том числе ногами. Позже было установлена, что конфликт произошел на почве ревности.

