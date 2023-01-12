Группа подростков избила сверстницу в подмосковных Люберцах

Фото: телеграм-канал ''Москва 24''

Подмосковная прокуратура организовала проверку после появления в Сети ролика, на котором группа школьниц в Люберцах избивает девочку-подростка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О видеоролике ранее сообщал телеканал РЕН ТВ. Судя по кадрам, инцидент произошел в подъезде одного из домов. Видно, что девочки жестоко избивают сверстницу, в том числе ногами по лицу, а та при этом не сопротивляется.

"Прокуратура Московск­ой области организов­ала проверку в связи с размещенным в соц­иальных сетях видео о нанесении телесных повреждений школьни­це ее сверстницами", – отметили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки правоохранители намерены выяснить причины и обстоятельства инцидента, дать оценку соблюдению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Также проверку организовал люберецкий отдел подмосковного главка СК РФ. Как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас следователи пытаются установить всех участниц конфликта, выяснить детали произошедшего.

Ранее в Новосибирской области полицейские задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 62-летнего таксиста. По версии следствия, молодой человек напал на водителя во время поездки, нанеся ему несколько ударов ножом. Таксист смог оказать сопротивление и уехать, но позже скончался от полученных ран.



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