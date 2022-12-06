В Новосибирской области задержали подростка по подозрению в убийстве таксиста

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирской области полицейские задержали 17-летнего подростка по подозрению в убийстве 62-летнего таксиста. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 4 декабря. В тот день подросток вызвал такси в одно из сел Барабинского района. Во время поездки подозреваемый нанес ножом множество ударов в область шеи и лица водителя такси.



"62-летний потерпевший смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия до следующего села, но там скончался от полученных ран", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве.

Уточняется, что в ближайшее время ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу будет направлено в суд.

Ранее сообщалось, что во дворе дома на Ельнинской улице в столичном районе Кунцево было найдено тело задушенного таксиста. Подозреваемого в совершении преступления задержали вечером того же дня.

По версии следствия, обвиняемый напал на 50-летнего таксиста, избил и связал с помощью пластиковых хомутов. После этого мужчина задушил водителя ремнем и похитил у него 5 тысяч рублей и банковскую карту.

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