В Приморье многодетного отца подозревают в истязании пятерых детей

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Приморье мужчину из Лесозаводска заподозрили в истязании собственных пятерых детей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Как утверждают следователи, 36-летний многодетный отец совершал насильственные действия в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года. По информации РИА Новости, детям подозреваемого примерно от пяти до девяти лет.

"Он их избивал и унижал", – отметил источник.

В связи с истязанием малолетних детей на него завели уголовное дело по пунктам "а" и "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание").

Ранее жительница Москвы избила своих детей на приеме у педиатра в столичной поликлинике. По данным источника, 41-летняя многодетная мать пришла на прием к врачу с тремя детьми – 5-летним и 8-летним сыновьями и 7-летней дочерью. Во время осмотра женщина бросала детей на пол, била по рукам и ногам и кричала на них.

До этого во время съемок "Мужское/Женское" девочка, говоря на камеру, показала жест помощи: она подняла руку, прижала большой палец к ладони, а затем согнула несколько раз. При этом девочка в этот момент говорила, что любит свою маму и улыбалась. Сюжет рассказывал о борьбе матери девочки и ее отчима за права опеки над ребенком.

Отчим девочки Карен Тунян заявил, что мать избивала ребенка и оказывала на него психологическое воздействие. В свою очередь, мать детей обвинила журналистов в попытке "нажиться" на ее семье и пообещала добиться справедливости. Со слов женщины, они якобы специально попросили девочку показать жест, если та начнет запинаться, чтобы отснять материал заново.

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