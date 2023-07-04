Мать показавшей в эфире жест о помощи девочки из Мурома рассказала, кто в этом виноват

Мать девочки, которая во время съемок программы для Первого канала показала международный жест призыва о помощи для жертв домашнего насилия, обвинила в случившемся журналистов. Женщина утверждает, что они якобы подговорили ребенка подать сигнал, а также требует, чтобы виновные были наказаны. С ее слов, девочка очень переживает после того, как скандал разгорелся на всю страну. Рассказываем подробности.



Сигнал о помощи

На Первом канале 21 июня в программе "Мужское/Женское" был показан сюжет, посвященный семье из города Мурома Владимирской области. В нем рассказывалось о Кристине – матери двух девочек 4 и 8 лет, рожденных от разных мужчин. Сама женщина никак не может поделить опеку над младшим ребенком с его биологическим отцом. Однако внимание общественности привлекли не разборки пары, а интервью, которое дала старшая девочка. Во время признания в любви к матери и сестре она показала жест рукой, считающийся международным сигналом о помощи при домашнем насилии.

Ситуацию начали активно обсуждать в соцсетях и СМИ. Вместе с тем в редакции программы заявили, что намеренно не акцентировали внимание на жесте ребенка в студии, но при этом незамедлительно написали обращение в следственные органы. По факту случившегося в СУ СК России по Владимирской области была организована проверка. "При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних и оказания помощи девочкам, которые могли попасть в сложную жизненную ситуацию", – сообщили в ведомстве.

Сама семья еще с 2020 года находится в поле зрения уполномоченного по правам ребенка в регионе. По словам детского омбудсмена по Владимирской области Юлии Раснянской, мать девочек неоднократно привлекали к ответственности, так как препятствовала общению дочки с отцом. По ее словам, родителям готовы помочь в разрешении конфликта.





Юлия Раснянская уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Она препятствовала общению, поэтому составлялись протоколы. В случае развода родителям важно уметь договариваться, чтобы подобные ситуации не возникали с детьми. Наличие протоколов уже говорит о конфликте, который должен быть урегулирован двумя взрослыми людьми... Дети сейчас находятся в безопасности, чувствуют себя хорошо.

В свою очередь, Кристина обвинила журналистов в попытке "нажиться" на ее семье и пообещала добиться справедливости. Со слов женщины, они якобы специально попросили девочку показать жест, если та начнет запинаться, чтобы отснять материал заново. Мать утверждает, что ни она, ни дочь не знали его значения, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Это редактор программы попросила сделать дочку этот жест. Надо у нее спросить, почему она так поступила. Я рядом находилась, когда она просила об этом дочь, я слышала все это. Но ни я, ни дочь не знали, что это значит. Дочка тоже не знала, что это за жест", – подчеркнула женщина.

По ее словам, девочка очень переживает из-за случившегося и даже плакала. С ней уже общались представители СКР, прокуратуры, психологи, а также омбудсмен по правам ребенка. "Она переживала так, что ее тошнило, у нее кружилась голова. Это ребенок, а не взрослый человек. Нас обманули и при помощи ребенка раздули дело, я это так не оставлю. Я добьюсь, чтобы люди были наказаны", – заявила мать.



"Не разрешает общаться с родственниками"

Бывший возлюбленный Кристины и отец ее младшей дочери Карен рассказал, что они не состояли в браке и даже не жили вместе. "Когда родилась дочь, она сначала давала с ней видеться, но через полгода за этим мне пришлось обратиться в суд... В суде утвердили порядок общения с ребенком, она сама признала почти все требования, готова была их исполнять", – объяснил мужчина.

С его слов, позднее женщина перестала разрешать видеться с ребенком. Кроме того, у экс-возлюбленной появился другой мужчина. Вместе они якобы поднимают руку на детей, утверждает Карен. Девочки живут не в самых благополучных условиях, уверен он. "На детей оказывается психологическое воздействие. Детей настраивают против их отцов... Я вам больше скажу, есть документы уполномоченного по правам ребенка, в котором есть мнение врача-психиатра о ее психическом здоровье. Человек в принципе ведет себя неадекватно, агрессивно и жестоко с детьми. Она их бьет", – заявил мужчина.

Непростые взаимоотношения в семье подтвердила и мама Кристины Галина Геннадьевна. По мнению женщины, ее внучка намеренно подала сигнал о помощи. Ребенок увидела этот жест в TikTok. "Спрашивала у меня про это. Я ей сказала, что это сигнал о том, что нужно помочь. И она об этом сигнале знала. В эфире она воспользовалась ситуацией. Это видно. Просто послушайте, как она о маме говорит, очень натянуто, что она любит ее, что она ей благодарна", – объяснила бабушка.





Галина Геннадьевна мама Кристины Ситуация накалялась давно. Моя дочь не разрешает детям общаться с родственниками, даже с нами, а мы жили вместе в одном доме. К нам запрещали подходить. В итоге было, что ребенок из-за угла помашет нам, сердечко пальцем нарисует. Они выросли ведь у нас на руках с роддома.

По словам бабушки, она хочет взять старшую внучку к себе, а младшую может забрать отец. "Мы этому не препятствуем. Папа может воспитывать своего ребенка", – добавила она.

Вместе с тем отец старшей девочки назвал свою экс-супругу "неадекватной", но не верит, что женщина могла бить детей. "Я не могу сказать, что она плохая мать. Дети одетые, обутые. Я не знаю, бьет она их или нет... Я не верю в это, такое в голове даже у меня не укладывается. Да и город маленький, все бы знали. До меня бы эта информация точно дошла", – сказал мужчина.

По его словам, бывшая жена уже семь лет не дает ему видеться и общаться с дочерью. Мужчина также подчеркнул, что жить с Кристиной ему было "невыносимо". День все было нормально, а на следующий – хотелось сбежать из дома, подытожил отец старшей девочки.

