Омбудсмен сообщила, что мать подавшей сигнал о помощи девочки нарушала судебные решения

Фото: Следственный комитет РФ

Мать девочки из Владимирской области, которая показала в эфире телеканала сигнал о помощи, неоднократно привлекалась к ответственности за препятствование общению ребенка с его отцом, заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская. Об этом сообщает ТАСС.

"Она препятствовала общению, поэтому составлялись протоколы. В случае развода родителям важно уметь договариваться, чтобы подобные ситуации не возникали с детьми", – сказала она.

Раснянская добавила, что наличие данных протоколов свидетельствует о том, что возникший конфликт могут урегулировать только родители детей. Помимо этого, родителям девочки предлагалась процедура медиации для разрешения споров.

В данный момент дети находятся в безопасности, резюмировала она.

Ранее в Сети появился выпуск программы "Мужское/Женское", которая выходит на Первом канале. Согласно сюжету выпуска "Сутяжники", мужчина и его бывшая жена борются за опеку над младшей 4-летней дочерью.

Во время съемок старшая сестра девочки, говоря на камеру, показала жест помощи, в этот же момент рассказывая о любви к матери и улыбаясь.

30 июня Совет по правам человека в РФ пообещал обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской для выяснения обстоятельств случившегося.

Позже Первый канал попросил Следственный комитет в Москве проверить семью девочки.

