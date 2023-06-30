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30 июня, 19:32

Происшествия

Первый канал просит СК проверить семью девочки, показавшей сигнал о помощи

Фото: Следственный комитет РФ

Первый канал просит Следственный комитет в Москве проверить семью девочки, показавшей в сюжете жест призыва о помощи. Об этом сообщается в телеграм-канале программы "Мужское/Женское".

Программа "Сутяжники" вышла в эфире Первого канала 21 июня 2023 года.

"В одном из сюжетов 8-летняя Вероника Боржова показала международный жест призыва о помощи. Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в Следственный комитет России по городу Москве", – уточнили в редакции программы.

В настоящее время СК проводит проверку указанной семьи. Программа держит ситуацию на контроле.

Ранее член СПЧ Александр Брод рассказал, что совет по правам человека РФ обратился к уполномоченному по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской для выяснения обстоятельств случая с девочкой, которая показала международный сигнал о помощи в эфире программы "Мужское/Женское" на Первом канале.

Зампредседателя СПЧ Ирина Киркора добавила, что жест мог стать как манипуляцией, так и просьбой помочь, причем проблема в семье может быть действительно серьезной вплоть до того, что понадобится помощь государства.

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