СК РФ возбудил уголовное дело после избиения 4-летней девочки мамой и бабушкой в Ингушетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после избиения 4-летней девочки мамой и бабушкой в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по факту доставления с различными травмами в медицинское учреждение малолетнего ребенка", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователи осмотрели место проживания, а также были назначены необходимые судебные экспертизы. Кроме того, по факту случившегося специалисты допросили гражданские и должностные лица.

Следствие уточнило, что в рамках расследования эксперты дадут правовую оценку действиям близких родственников ребенка, а также должностным лицам органов системы профилактики.

По данным ведомства, ранее в социальных сетях распространилась информация, что в детскую больницу была доставлена четырехлетняя девочка со следами истязания, а также ее пятилетняя сестра и двухлетний брат, но без признаков побоев.

В свою очередь, глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что следователи, прокуратура и представители республиканского управления МВД проводят проверку по факту избиения 4-летней девочки в собственной семье. В региональном Минздраве подчеркнули, что девочка находится в тяжелом состоянии несмотря на усилия врачей. Медики ведут борьбу за жизнь ребенка.

Ранее сообщалось, что группа подростков избила 11-летнюю девочку в поселке Липовцы в Октябрьском районе Приморского края.

Об инциденте стало известно после публикации в Сети соответствующего видео. На кадрах видно, как одна девочка бьет и душит другую. Обидчицу при этом подначивает окружившая девочек толпа. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.

