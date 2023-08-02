СК и прокуратура проверят факт издевательств над ребенком в лагере на Камчатке

Фото: Прокуратура Камчатского края

Следственное управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю и региональная прокуратура выясняют обстоятельства издевательств над ребенком в детском оздоровительном лагере "Металлист", сообщают пресс-службы двух надзорных ведомств.

В частности, следствие организовало процессуальную проверку по факту причинения несовершеннолетнему побоев и издевательств.

В прокуратуре края сообщили, что такие факты зафиксированы в видеоролике, распространяемом в соцсетях. В аннотации к записи прикладывается сообщение якобы от матери мальчика. В нем женщина рассказала, что ей позвонил ребенок, плакал в трубку и сообщил, что вожатые и учитель физкультуры связали его и били по голове.

Также говорится, что друг мальчика успел снять это на телефон и отправить видео матери. После этого взрослые забрали у мальчиков телефоны и удалили видео, однако женщина успела его получить.

Старший помощник прокурора Камчатки Елизавета Денисюк рассказала РИА Новости, что учитель физкультуры, который фигурирует на видеозаписи, уволен.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне вечером. Перед отбоем около шести детей веселились и играли в комнате отдыха для мальчиков. В процессе 15-летнего подростка связал веревкой 27-летний инструктор по физической подготовке. Представителю прокуратуры он сообщил, что сделал это ради шутки.

Ранее во время съемок "Мужское/Женское" девочка, говоря на камеру, показала жест помощи: она подняла руку, прижала большой палец к ладони, а затем согнула несколько раз. При этом девочка в этот момент говорила, что любит свою маму и улыбалась. Сюжет рассказывал о борьбе матери девочки и ее отчима за права опеки над ребенком.

Отчим девочки Карен Тунян заявил, что мать избивала ребенка и оказывала на него психологическое воздействие. Он добавил, что разбирательства из-за опеки над детьми идут уже два года. После выхода программы в эфир прокуратура начала проверку.

