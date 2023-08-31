Опекуны истязали четырех девочек под Красноярском на протяжении 9 лет

Фото: Следственный комитет РФ

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела об истязании опекунами четырех детей в селе Юрьевка. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

По информации СК, 54-летнюю женщину, ее 54-летнего мужа и их 23-летнего зятя обвиняют в совершении преступлений по статьям 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетних", 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" и 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".

Следователи утверждают, что в 2014 году семья оформила опеку над четырьмя девочками 3, 11 лет и двух 8-летних детей. Как сообщает СК, их постоянно избивали ногами, прорезиненным шнуром, деревянной палкой и прутом.

Также в ведомстве отметили, что одну из девочек в июле 2021 года опекуны привязали скотчем к дереву.

Поэтому в апреле 2022 года следователи приняли решение изъять детей из семьи. После девочек отправили на реабилитацию. Всех трех фигурантов дела арестовали.

Сейчас три девочки проживают в приемных семьях, а последней уже исполнилось 18 лет – она учится в колледже.

Ранее в Москве суд арестовал женщину, подозреваемую в издевательствах над 10-летней девочкой, которая находится под ее опекой. Множественные гематомы головы и тела у девочки обнаружили учителя. Ее доставили в медицинское учреждение. По словам пострадавшей, травмы она получила от опекуна и ее сожителя.

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