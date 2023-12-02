Прокуратура проверит информацию об избиении воспитанника детсада в Одинцове

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Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка воспитателем в детском саду в подмосковном Одинцове, сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, воспитатель дошкольного образовательного учреждения нанесла телесные повреждения мальчику 2017 года рождения.

В ходе проверки надзорное ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Москве суд арестовал женщину, подозреваемую в издевательствах над 10-летней девочкой, которая находится под ее опекой. Множественные гематомы головы и тела у девочки обнаружили учителя. Ее доставили в медицинское учреждение. По словам пострадавшей, травмы она получила от опекуна и ее сожителя.

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