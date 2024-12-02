Новости регионов: косатки устроили представление в рыбном порту Магадана

Косатки устроили представление в магаданском рыбном порту. Косатки выныривали из воды. Они пускали в воздух фонтаны. За ними наблюдали подрядчики, которые поднимают затонувшие суда в бухте Нагаева. Зрители оценили представление.

В Сочи ищут пропавшего рыбака. Спасательная операция продолжается уже вторые сутки. Мужчина вышел в море со своим другом. Они отошли от суши на два километра. Их резиновая лодка перевернулась. Один из рыбаков несколько часов боролся с течением. Он смог добраться до берега. От другого вестей нет до сих пор. Спасатели уже обследовали акваторию, к поискам привлекли вертолет.