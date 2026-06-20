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20 июня, 22:52

Транспорт

Движение транспорта ограничат в районе "Лужников" 21 июня из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта временно ограничат в районе спортивной арены "Лужники" 21 июня из-за проведения концерта. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В частности, с 08:00 и до завершения мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. При этом основные ограничения вступят в силу с 19:00.

До окончания мероприятия движение будет перекрыто на участках:

  • улиц Савельева, Доватора, 10‑летия Октября, 3‑й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой;
  • Проектируемого проезда № 2309;
  • переулка Хользунова;
  • дублера Комсомольского проспекта – от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту.

Кроме того, на ряде участков возле места проведения концерта с 00:01 21 июня и до завершения мероприятия будет запрещена парковка.

В Дептрансе рекомендовали водителям заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.

Ранее сообщалось, свыше 30 маршрутов автобусов и электробусов были скорректированы в Москве весной. В частности, изменились маршруты № 948 и с916 в районе Северное Бутово. Кроме того, электробусы вышли на новый маршрут № 907.

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