Движение ограничат на участке 4-й Тверской-Ямской улицы с 20 июня до 27 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на участке 4-й Тверской-Ямской улицы будет ограничено с 20 июня по 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Ограничения введут в районе дома № 16, из-за чего будет недоступна для движения одна полоса. Также на участке будет временно запрещена парковка. Это связано с работами по строительству инженерных сетей.



Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

Ранее стало известно, что движение транспорта перекроют на пересечении улиц Преображенской и Электрозаводской в Москве с 20 по 22 июня. Ограничения также связаны с проведением строительных работ. Для движения будет недоступна одна полоса.

До этого изменилась трасса маршрута МЦ1, связывающего станцию метро "Лесопарковая" и Миграционный центр – автобусы стали заезжать и останавливаться у станции Остафьево МЦД-2. Изменения внесли для улучшения качества обслуживания пассажиров и сокращения времени в пути.

