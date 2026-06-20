В ГД призвали принять срочные меры для снижения цен на мороженое

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России необходимо принять срочные меры для снижения стоимости мороженого, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его словам, партия ранее уже предлагала Минпромторгу РФ и отраслевым ассоциациям провести "разъяснительную работу" с производителями одного из самых популярных летних продуктов.

Вместе с тем Миронов указал на существенное подорожание мороженого за последние два года. Он отметил, что в настоящее время покупка нескольких обычных порций для семьи из трех человек может обойтись в 400–500 рублей.

Депутат призвал министерство не затягивать с этой работой, поскольку мороженое является востребованным продуктом для семей с детьми.

Ранее россиян призвали есть мороженое не чаще 2–3 раз в неделю из-за высокого содержания сахара и калорий. По словам эксперта Светланы Корпачевой, энергетическая ценность мороженого в среднем составляет от 110 до 270 ккал на 100 грамм.