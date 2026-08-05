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05 августа, 16:20

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Daily Star: в США мужчины изнасиловали девушку и выбросили на дорогу, где ее сбила машина

В США мужчины изнасиловали девушку и выбросили на дорогу, где ее сбила машина

Фото: 123RF.com/fedorovekb

В США мужчины изнасиловали и выбросили на дорогу девушку, где ее сбила машина. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Daily Star.

По данным издания, 19-летняя Мэдисон Брукс познакомилась с обвиняемыми в местном баре. После совместного времяпровождения мужчины изнасиловали ее на заднем сиденье автомобиля, а затем выбросили из машины.

Брукс, шатаясь и не понимая, что происходит, вышла на проезжую часть, где ее сбила машина. Очевидцы пытались оказать ей помощь, но спасти девушку не удалось – медики обнаружили у нее множественные травмы, в том числе подтверждающие сексуальное насилие.

Полиция задержала троих подозреваемых. Выяснилось, что один из них ранее уже нападал на девушек. Спустя восемь месяцев после инцидента он познакомился в том же баре с другой девушкой и пытался надругаться над ней.

Обвиняемые отрицают свою причастность к произошедшему. Один из них заявил, что половой акт был по обоюдному согласию.

В настоящее время идут судебные разбирательства. Одно из заседаний назначено на 17 августа.

Ранее в США мужчина похитил 15-летнюю школьницу и насиловал ее на протяжении четырех лет. По данным следователей, девушка познакомилась с американцем в интернете, когда ей было 12.

В один из дней мужчина забрал девушку в свой дом в Блаксберге и стал держать взаперти. СМИ писали, что в преступлении подозревают 37-летнего американца Оуэна Ларса Андерсона.

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