Более 2,7 тыс пострадавших после разлива мазута птиц переданы в центры реабилитации

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб - Краснодарский край"

Более 2,7 тысячи птиц, которые пострадали в результате разлива мазута в акватории Черного моря, переданы в центры реабилитации Краснодарского и Ставропольского края, сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

В частности, на территории Анапы и Темрюкского района волонтеры и ветеринары нашли 5 678 вымазанных в мазуте птиц. При этом 148 из них были обнаружены 8 января. Общее количество пернатых, которых доставили в центры реабилитации после экологической катастрофы, составляет 2 725 птиц.

"Пострадавших от нефтепродуктов пернатых доставляют в пункты, где им круглосуточно оказывают полный цикл помощи: от мойки и первичной обработки до стационарного лечения и отправки на реабилитацию", – уточнили представители оперштаба.

Побережье оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

В связи с разливом нефтепродуктов был введен режим ЧС федерального уровня. Также режим ЧС регионального уровня действует в Севастополе и Крыму.

Всего в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Специалисты Морспасслужбы определили, что произошел разлив "тяжелого" топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды.