Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 11:30

Общество

Новости регионов: в Магадане морозы достигли 50 градусов

Новости регионов: в Магадане морозы достигли 50 градусов

Аномально теплая погода в Москве продержится всю неделю

"Утро": москвичам рассказали о погоде 15 января

Новые экскурсии стали доступны участникам проекта "Московское долголетие"

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 97% 15 января

Новости регионов: в Магаданской области из-за морозов задерживают авиарейсы

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сортировочная" запустили конкурс с розыгрышем iPhone 16

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 15 января

Москвичи смогут получать кешбэк при оплате счетов на портале mos.ru до 10 января 2026 года

Жители Москвы рассказали, что они думают об общении с роботами

В Магаданской области из-за экстремально низких температур откладывают авиарейсы. В некоторых районах столбики термометров опустились до минус 50 градусов. Жителям рекомендуют одеваться теплее и брать с собой горячие напитки, особенно если планируются дальние поездки.

На юге Сибири аномально теплая погода. Байкал еще не покрылся льдом, а температура в Иркутске остается около минус одного. Из-за этого под вопросом проведение крещенских купаний и хоккейных матчей на льду.

В Находке пожарные тушат крупное возгорание на авторынке. Огонь охватил шиномонтаж и кафе на площади более 300 квадратных метров. Спасатели стараются не допустить распространения пламени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодапроисшествияпожаррегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика