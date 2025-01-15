15 января, 11:30Общество
Новости регионов: в Магадане морозы достигли 50 градусов
В Магаданской области из-за экстремально низких температур откладывают авиарейсы. В некоторых районах столбики термометров опустились до минус 50 градусов. Жителям рекомендуют одеваться теплее и брать с собой горячие напитки, особенно если планируются дальние поездки.
На юге Сибири аномально теплая погода. Байкал еще не покрылся льдом, а температура в Иркутске остается около минус одного. Из-за этого под вопросом проведение крещенских купаний и хоккейных матчей на льду.
В Находке пожарные тушат крупное возгорание на авторынке. Огонь охватил шиномонтаж и кафе на площади более 300 квадратных метров. Спасатели стараются не допустить распространения пламени.
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