Новости регионов: в Магадане морозы достигли 50 градусов

В Магаданской области из-за экстремально низких температур откладывают авиарейсы. В некоторых районах столбики термометров опустились до минус 50 градусов. Жителям рекомендуют одеваться теплее и брать с собой горячие напитки, особенно если планируются дальние поездки.

На юге Сибири аномально теплая погода. Байкал еще не покрылся льдом, а температура в Иркутске остается около минус одного. Из-за этого под вопросом проведение крещенских купаний и хоккейных матчей на льду.

В Находке пожарные тушат крупное возгорание на авторынке. Огонь охватил шиномонтаж и кафе на площади более 300 квадратных метров. Спасатели стараются не допустить распространения пламени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.