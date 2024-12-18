Чат-бот "Помощник Рособрнадзора" для педагогов заработает с марта 2025 года

Фото: obrnadzor.gov.ru

Педагоги детсадов и средних специальных учебных заведений (ссузов) смогут приступить к использованию чат-бота "Помощник Рособрнадзора" в марте следующего года. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора по итогам совещания главы ведомства Анзора Музаева с руководителями органов исполнительной власти российских регионов, передает ТАСС.

При этом функционировать чат-бот сможет на территории всей России с января следующего года, уточнили в ведомстве. Тестировали "Помощник Рособрнадзора" в течение двух месяцев во Владимирской и Пензенской областях, а результат этой проверки, как сообщает пресс-служба, оказался успешным. Теперь до конца 2024 года будет организовано обучение региональных операторов по работе с сервисом.

В ведомстве объяснили, что чат-бот работает в автоматическом режиме, а при необходимости детального изучения вопроса сообщение педагога будет направлено региональному оператору для представления ответа. По мнению пресс-службы Рособрнадзора, сервис поможет оперативно реагировать на запросы учителей, связанных с бюрократической нагрузкой.

Музаев также указал на важность сокращения количества бюрократии в образовательных организациях всех уровней. Кроме того, он попросил провести информационную работу с педагогами перед запуском "Помощника Рособрнадзора".

"Помощник Рособрнадзора" сможет помочь учителям и в других аспектах работы. Например, ответить на вопросы об участии в мероприятиях, выходящих за рамки образовательной программы, о работе с документами и иными темами.

Также чат-бот сможет принять обращение по любым случаям неправомерных действий в отношении учителей. Сообщения будут направлены в соответствующие региональные органы исполнительной власти, которые обязаны рассмотреть их в течение 30 календарных дней. В случае отсутствия их реакции в обозначенный срок Рособрнадзор вместе с Генпрокуратурой возьмут ситуацию под свой контроль.

Российские учителя также смогут проводить проверку домашних заданий и планировать учебные программы при помощи ИИ. Об этом ранее рассказал замминистра просвещения РФ Денис Грибов. Обеспечить такую возможность смогут специальные цифровые помощники, которые разрабатываются в настоящее время.

Грибов также отметил, что реализация проекта с внедрением цифровых помощников может ускорить решение задачи по снижению бюрократической нагрузки учителей. Программы повышения квалификации в сфере ИИ успели пройти более 30 тысяч российских педагогов.

