Портал "Узнай Москву" в 2024 году посетили около шести миллионов раз

Портал "Узнай Москву" стал популярнее почти в два раза по сравнению с предыдущим годом – его посетили около шести миллионов пользователей. Особый интерес вызвали маршруты по столице, среди которых почти 300 тематических экскурсий, подготовленных краеведами, писателями и журналистами.

Виртуальные туры, предлагаемые порталом, позволяют заглянуть в здания с ограниченным доступом. Также востребованными стали разделы "Личности", где собраны биографии известных москвичей, и "Здания" с фотографиями и описаниями более двух тысяч исторических объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.