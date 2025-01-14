Москвичи могут перейти на электронные квитанции через mos.ru

Жители Москвы теперь могут отказаться от бумажных единых платежных документов и получать квитанции только в электронном виде. Сделать это можно через портал mos.ru.

Переход на электронный формат позволяет не только сэкономить время, но и внести вклад в защиту окружающей среды. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо быть собственником жилого помещения, подключенного к автоматизированной системе управления, и подтвердить право собственности в личном кабинете. Электронные квитанции начнут поступать уже со следующего расчетного месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.