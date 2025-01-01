01 января, 16:15Общество
Путин предложил создать международную витрину с технологическими достижениями Москвы
Владимир Путин предложил создать в Сети международную витрину" с технологическими достижениями Москвы. Это повысит инвестиционную привлекательность столицы.
Также такое решение привлечет специалистов на международном рынке труда, пояснил президент. Поручение Путин дал по итогам прошедшей в декабре конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.