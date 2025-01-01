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Новости

01 января, 16:15

Общество

Путин предложил создать международную витрину с технологическими достижениями Москвы

Путин предложил создать международную витрину с технологическими достижениями Москвы

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Владимир Путин предложил создать в Сети международную витрину" с технологическими достижениями Москвы. Это повысит инвестиционную привлекательность столицы.

Также такое решение привлечет специалистов на международном рынке труда, пояснил президент. Поручение Путин дал по итогам прошедшей в декабре конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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