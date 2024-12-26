Байден раскритиковал массированный удар ВС России по Украине 25 декабря

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Действующий президент США Джо Байден раскритиковал массированный удар ВС России по объектам Украины 25 декабря, назвав его возмутительным. Об этом пишет The Hill.

"Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы", – сказал Байден.

Минобороны России накануне сообщало, что армия осуществила массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам, обеспечивающим военно-промышленный комплекс. ВС РФ ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, а также ударили по аэродромам вражеских войск.

Ранее Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки вооружений на Украину. Как отметил американский президент, в последние месяцы США предоставили сотни противоракет и еще больше их доставляют. Вашингтон продолжит укреплять позиции Киева, подчеркнул Байден.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сам отказался от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии. По словам Владимира Путина, Россия от этого не отказывалась. Вместе с тем, по мнению президента, перемирие предоставило бы возможность противнику переподготовить личный состав.

