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23 декабря, 10:21

Политика

Папа Римский призвал к рождественскому перемирию на планете

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Папа Римский Франциск прочитал молитву "Ангел Господень", во время которой призвал к рождественскому перемирию на всех фронтах на планете. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Пусть замолчат орудия и пусть зазвучат рождественские гимны. Давайте молиться о том, чтобы на Рождество наступило прекращение огня на всех фронтах войны", – сказал он.

Папа Римский упомянул Украину, Святую Землю, Ближний Восток и "весь мир". Он также раскритиковал власти Израиля за их действия в секторе Газа и назвал происходящее "жестокостью, в частности по отношению к детям".

Ранее предложение о прекращении огня на Рождество высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Кроме того, он предлагал провести между Москвой и Киевом масштабный обмен военнопленными.

Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина отвергла эту идею. Представитель Кремля также указал на готовность российской стороны возобновить переговоры, но на базе стамбульских договоренностей.

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