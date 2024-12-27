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27 декабря, 11:15

Транспорт

В Москве до 2030 года откроют более 40 новых станций метро и МЦД

В Москве до 2030 года откроют более 40 новых станций метро и МЦД

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В Москве продолжается развитие транспортной инфраструктуры. В планах – открыть более 40 станций метро и Московских центральных диаметров до 2030 года. Среди ключевых проектов – строительство Троицкой линии, первый участок которой уже запустили в сентябре этого года.

Также активно развиваются Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии, которые значительно улучшат транспортную доступность для жителей столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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