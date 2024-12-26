Новогодний поезд курсирует в столичном метро

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, новогодний поезд, украшенный в стиле "замороженной сказки", курсирует по Кольцевой линии метро, создавая праздничное настроение. Прокатиться на тематическом составе можно до 31 января.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Видео должно быть горизонтальным. Авторы самых интересных материалов получат призы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.