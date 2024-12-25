Собянин: 256 станций метро, МЦК и МЦД открыты в Москве с 2011 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В столице с 2011 года открыли 256 станций метрополитена, МЦК и МЦД. Об этом Сергей Собянин рассказал во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

По словам мэра, поезда МЦД успешно интегрировались в систему городского транспорта.

Движение по МЦК, в свою очередь, начало осуществляться в 2016 году, а по Большой кольцевой линии – в прошлом году, напомнил Собянин.

Москва вышла на первое место среди мегаполисов по доступности транспорта, отметил градоначальник в ходе отчета. При этом парк наземного транспорта является одним из самых молодых.

Ранее Собянин назвал сроки запуска первого этапа продления Московских центральных диаметров в регионы, граничащие со столичным. По его словам, он начнется в 2025 году и займет до четырех лет.

