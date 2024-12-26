Задымление автобуса произошло на проспекте Мира

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Задымление автобуса с пассажирами произошло примерно в 09:20 26 декабря на проспекте Мира возле дома 111, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Перевозчик отметил, что водитель остановил транспорт после того, как увидел задымление. Самостоятельно ему удалось исправить причину возникновения ЧП.

В Мосгортрансе добавили, что автобус ЛиАЗ-6213 маршрута № 903 был выпущен в рейс в исправном состоянии. Его техническое обслуживание проводилось своевременно, уточнила организация. Заключение о техническом состоянии транспортного средства будет выдано специальной комиссией ГУП "Мосгортранс" совместно с производителем.

Ранее шесть человек, в том числе несовершеннолетняя, получили травмы из-за наезда машины на остановку в Курске. Инцидент произошел 25 декабря в 17:43 на улице Пучковке в районе дома 47. Как заявили в ведомстве, водитель Ford Fiesta врезался в остановку общественного транспорта, где стояли люди. Всех шестерых пострадавших госпитализировали.