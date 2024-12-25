Средняя скорость автомобилей в Москве снизилась до 24 км/ч

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средняя скорость движения в Москве на данный момент составляет 24 километра в час. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По прогнозам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), движение в городе будет свободным после 20:00. Сейчас, как сообщает департамент, интенсивное движение наблюдается на улице Новый Арбат и Яузской улице в оба направления, а также на МКАД и на Садовом кольце в районе Садовой-Триумфальной улицы.

При этом свободное движение фиксируется к текущему моменту на Зеленоградской улице, а также на Каширском шоссе в оба направления и на Ярославском шоссе в сторону области.

Загруженность дорог в столице на данный момент оценивается в 9 баллов, что следует из данных сервиса "Яндекс Пробки".

ЦОДД ранее призвал жителей и гостей столицы пересесть на метро для поездок по городу 25 декабря из-за интенсивного движения в центре Москвы. В столичном Дептрансе напомнили, что ситуация на дороге зависит от локальных ограничений движения, увеличения количества машин и поездок в предновогодние дни, снижения общих скоростей и небольших ДТП.

