ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей и гостей столицы пересесть на метро для поездок по городу из-за интенсивного движения в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По данным ЦОДД, на данный момент ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов, а средняя скорость автомобилистов не превышает 25 километров в час.

Как сообщили в департаменте, интенсивное движение сейчас фиксируется на Садовом кольце в районе Валовой улицы, а также на ТТК в районе Бережковского моста и на Большой Дорогомилвоской улице.

При этом свободное движение к текущему моменту фиксируется в оба направления на МКАД в районе Щелковского шоссе и на улице Красный Казанец, а также на проспекте Маршала Жукова.

В департаменте напомнили, что ситуация на дороге зависит от локальных ограничений движения, увеличения количества машин и поездок в предновогодние дни, снижения общих скоростей и небольших ДТП.

Водителей в некоторых регионах России, включая Москву, попросили быть внимательными, не отвлекаться на телефон и избегать резких маневров на дороге из-за мокрого снега. По данным "Автодора", 25 декабря на автомагистрали М-1 "Беларусь" прогнозируется выпадение мокрого снега на территории Московской области, а на М-3 "Украина" местами также ожидаются осадки в Московской, Калужской и Брянской областях.

На магистрали М-4 "Дон" в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях ожидается мокрый снег, как и на трассе М-11 "Нева" в Московской, Тверской и Новгородской областях. Кроме того, ночью в Новгородской и Ленинградской областях выпадет снег.

