Новости московского транспорта

Московский Дед Мороз прокатился по Кольцевой линии метро и поздравил пассажиров. Он оплатил проезд по биометрии на станции "Комсомольская" и проехал круг по часовой стрелке. Волшебник подарил новогоднее настроение маленьким и взрослым пассажирам и раздал им сувениры.

"Столица постоянно развивается: строятся новые жилые кварталы, социальные и культурные объекты, появляются современные бизнес-кластеры. Важно обеспечить всех горожан комфортным и современным наземным транспортом в шаговой доступности от дома, поэтому сеть маршрутов постоянно обновляют. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать наземный городской транспорт и в новом году, чтобы обеспечить доступ к качественному и безопасному транспорту в шаговой доступности от дома для большего числа горожан", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В 2024 году Северный и Южный речные вокзалы посетили около 3 миллионов человек, здесь прошло свыше 800 мероприятий. Гости речных вокзалов занимаются летними и зимними видами спорта, участвуют в мастер-классах и культурных мероприятиях.