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26 декабря, 14:30

Транспорт

Новости московского транспорта

Новости московского транспорта

"Техно": ИИ начали использовать в досмотровом оборудовании на транспорте

Новости часа: городские службы Москвы перейдут на круглосуточный режим работы в праздники

Новости часа: около 1,5 тыс км дорог проложили в Москве с 2011 года

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Мой район. Новости": станцию метро "Серебряный бор" начали строить в Москве

Заммэра Максим Ликсутов рассказал о самых значимых транспортных нововведениях в Москве

Новости часа: наземный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

В Дептрансе сообщили, что москвичи проехали по МЦД-2 более 500 млн раз за 5 лет

Москвичам рассказали, насколько комфортнее стала жизнь благодаря МЦД-2

Московский Дед Мороз прокатился по Кольцевой линии метро и поздравил пассажиров. Он оплатил проезд по биометрии на станции "Комсомольская" и проехал круг по часовой стрелке. Волшебник подарил новогоднее настроение маленьким и взрослым пассажирам и раздал им сувениры.

"Столица постоянно развивается: строятся новые жилые кварталы, социальные и культурные объекты, появляются современные бизнес-кластеры. Важно обеспечить всех горожан комфортным и современным наземным транспортом в шаговой доступности от дома, поэтому сеть маршрутов постоянно обновляют. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать наземный городской транспорт и в новом году, чтобы обеспечить доступ к качественному и безопасному транспорту в шаговой доступности от дома для большего числа горожан", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В 2024 году Северный и Южный речные вокзалы посетили около 3 миллионов человек, здесь прошло свыше 800 мероприятий. Гости речных вокзалов занимаются летними и зимними видами спорта, участвуют в мастер-классах и культурных мероприятиях.

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