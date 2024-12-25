Пассажиры МТППК смогут бесплатно провозить лыжи и сноуборды в электричках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В преддверии праздников пассажирам Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) разрешили бесплатно провозить лыжи и сноуборды в электричках. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале компании.

"Мы по традиции отменяем плату за провоз лыж, палок и сноубордов начиная с 25 декабря и на весь снежный сезон. Пассажиры смогут бесплатно брать с собой зимний спортивный инвентарь, даже если он длиннее стандартных 180 сантиметров", – уточняется в публикации.

Однако пассажирам следует помнить, что их вещи не должны мешать другим гражданам во время поездки. Для лыж и палок должны быть специальные насадки, которые будут закрывать заостренные элементы. Сноуборды тоже должны располагаться в чехлах.

Узнать актуальное расписание можно на портале перевозчика, в приложении "РЖД Пассажирам" или на станциях отправления.

Транспортная отрасль России будет работать в усиленном режиме в период новогодних праздников, заявил ранее глава Минтранса Роман Старовойт. В зимнее расписание российских авиакомпаний было добавлено 40 новых маршрутов в сравнении с прошлым годом.

РЖД в праздничные дни собираются выполнить 800 дополнительных рейсов.

