24 декабря, 10:15Экономика
Москва инвестировала более 3,5 триллиона рублей за 9 месяцев
Более 3,5 триллиона рублей вложено в основной капитал Москвы за первые девять месяцев этого года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Более трети средств направили на приобретение и модернизацию машин и оборудования, а свыше триллиона рублей вложено в развитие средств производства.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, положительная динамика обусловлена поддержкой бизнеса со стороны города. Среди мер – предоставление земельных участков по льготной арендной ставке, программы стимулирования создания рабочих мест, налоговые льготы и льготные инвестиционные кредиты.
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