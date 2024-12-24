Москва инвестировала более 3,5 триллиона рублей за 9 месяцев

Более 3,5 триллиона рублей вложено в основной капитал Москвы за первые девять месяцев этого года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Более трети средств направили на приобретение и модернизацию машин и оборудования, а свыше триллиона рублей вложено в развитие средств производства.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, положительная динамика обусловлена поддержкой бизнеса со стороны города. Среди мер – предоставление земельных участков по льготной арендной ставке, программы стимулирования создания рабочих мест, налоговые льготы и льготные инвестиционные кредиты.

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