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26 декабря, 10:45

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Мэр Москвы: объем венчурных инвестиций до 2030 года будет увеличен в два раза

Мэр Москвы: объем венчурных инвестиций до 2030 года будет увеличен в два раза

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Объем венчурных инвестиций в технологические компании увеличат в 2 раза до 2030 года. В настоящее время этот показатель равен 49 миллиардам рублей, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Через шесть лет он должен вырасти до 100 миллиардов.

Московский венчурный фонд был создан для поддержки технологического сектора столичной экономики в 2005 году. Он помог бизнесу привлечь более 6 миллиардов рублей инвестиций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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