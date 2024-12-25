В столичном метро запустили поезд, посвященный социальным проектам Москвы

На Арбатско-Покровской линии начал курсировать поезд, посвященный социальным проектам Москвы. В вагонах представлена информация о медицине, образовании, социальной защите и других направлениях.

В запуске состава приняли участие врачи, студенты колледжей, ветеринары, социальные координаторы и сотрудники отделов ЗАГС. Они поздравили пассажиров с наступающими праздниками, а также вручили новогодние сувениры. Поезд будет работать до февраля.

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