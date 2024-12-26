Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 26 декабря

По данным департамента транспорта Москвы, вечерний разъезд начнется раньше из-за предновогодней суеты и поиска подарков. Движение ожидается затрудненным в центре города, на Третьем транспортном кольце, МКАД и вблизи крупных торговых центров. Загруженность дорог может достигать 8–9 баллов.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности воспользоваться общественным транспортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.