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26 декабря, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 26 декабря

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 26 декабря

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По данным департамента транспорта Москвы, вечерний разъезд начнется раньше из-за предновогодней суеты и поиска подарков. Движение ожидается затрудненным в центре города, на Третьем транспортном кольце, МКАД и вблизи крупных торговых центров. Загруженность дорог может достигать 8–9 баллов.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности воспользоваться общественным транспортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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