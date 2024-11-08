Сергей Собянин открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по Тверскому району и поздравил столичных полицейских с профессиональным праздником.

От имени москвичей мэр поблагодарил за то, что они каждый день своим трудом и профессиональным отношением обеспечивают безопасность горожан, борются с преступностью, рискуя жизнью и здоровьем.

"Спасибо им большое! С наступающим профессиональным праздником!" – сказал Собянин.

По его словам, за последние годы в Москве проделана большая работа по модернизации материальной базы отделов внутренних дел и она продолжится в дальнейшем.

В свою очередь, начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов выразил благодарность мэру Москвы и правительству столицы за поддержку.

"За то, что у московской полиции есть, не побоюсь этого слова, наверное, самые комфортные условия для выполнения служебных задач по обеспечению безопасности жителей Москвы, гостей столицы. Спасибо большое!" – подчеркнул он.

До переезда в новое здание отдел внутренних дел по Тверскому району Москвы размещался по трем адресам на Большой Дмитровке, 28, в Большом Палашевском переулке, 7, строении 1, и во Вадковском переулке, 20, строении 2.

Новое здание райотдела построили по индивидуальному проекту недалеко от станции метро "Новослободская". Оно расположено на Краснопролетарской улице, 31. Строительство велось с сентября 2022 года по ноябрь 2024 года. Работы выполнили за счет бюджета Москвы по программе "Безопасный город".

В здании площадью 6,6 тысячи квадратных метров созданы комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха сотрудников полиции. Отдел оснастили современными инженерными системами, укомплектовали мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. Всего в 2010–2024 годах было введено в эксплуатацию 26 новых объектов столичной полиции.

Ранее сообщалось, что раскрываемость дел об изнасилованиях в Москве составила 100% с января по сентябрь 2024 года. По словам руководителя ГСУ СКР по Москве генерал-майора юстиции Андрея Стрижова, благодаря принятым профилактическим мерам в целом снизилось количество зарегистрированных преступлений в городе.

Он добавил, что раскрываемость по делам об убийствах составила 96%, об умышленном причинении тяжкого вреда со смертельным исходом – 98,4%. Кроме того, Стрижов обратил внимание на позитивную динамику работы по возмещению ущерба.

