"Техно": киберэксперты прогнозируют рост дипфейков и атак на умные дома в 2025 году

В 2025 году хакеры начнут использовать новые методы атак, предупреждают киберэксперты.

Количество альянсов взломщиков компьютерных сетей возрастет, а злоумышленники будут чаще подключаться к умным домам через мобильные приложения для управления смарт-гаджетами. Третий популярный метод – использование дипфейков в мошеннических схемах, что создаст новые риски для граждан.

Подробнее об этом – в программе "Техно".