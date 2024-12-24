24 декабря, 15:45Технологии
"Техно": киберэксперты прогнозируют рост дипфейков и атак на умные дома в 2025 году
В 2025 году хакеры начнут использовать новые методы атак, предупреждают киберэксперты.
Количество альянсов взломщиков компьютерных сетей возрастет, а злоумышленники будут чаще подключаться к умным домам через мобильные приложения для управления смарт-гаджетами. Третий популярный метод – использование дипфейков в мошеннических схемах, что создаст новые риски для граждан.
Подробнее об этом – в программе "Техно".