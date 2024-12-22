Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" пройдет в столице в десятый раз

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Десятый фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" пройдет в столице с 29 декабря по 12 января 2025 года, передает портал мэра и правительства города.

Его площадкой станет парк Победы . Побывать на нем можно будет ежедневно с 11:30 до 22:00. Однако вход будет платным.

В этом году тема фестиваля – "Инженеры России". Из льда будут созданы скульптуры наиболее востребованных инженерных и рабочих профессий, которые напрямую влияют на технологический прогресс. Речь идет о таких специалистах, как инженеры-конструкторы, механики, проектировщики, сварщики, электрики и многие другие.

В качестве организаторов фестиваля выступили общенациональная программа "В кругу семьи", департамент культуры Москвы и государственная корпорация "Ростех".

На протяжении последних 10 лет фестиваль становится поводом для радости и помогает поверить в новогоднее чудо, а также способствует созданию атмосферы святочных гуляний для москвичей и гостей города, обратил внимание его автор и организатор президент программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец.

"Впервые в программе фестиваля на сцене будет идти танцевальная шоу-программа о любви и чуде. А еще мы хотим вас по-настоящему удивить и покажем выполненные изо льда образы инженерных и рабочих профессий в самом неожиданном ракурсе", – рассказал он.

Предполагается, что тематические скульптуры будут выставлены не только на площади, но также в ледовом и песочном павильонах. В первом из них посетители смогут увидеть композиции с самыми тонкими деталями, которые не изменят своей формы при любой погоде. Во втором павильоне гостям представится возможность не только рассмотреть скульптуры, но и согреться.

Кроме того, для фестиваля будет создан целый ряд скульптур для необычных фото. Например, там планируется установить ледовый трон. Вместе с тем на мероприятии можно будет увидеть интерактивные скульптуры для детей. Речь идет о сказочном лабиринте, самолете с горкой и поезде метро.

При этом три раза в день на сцене будет проводиться новогоднее танцевальное шоу. Побывать на нем можно будет в 15:00, 17:00 и 19:00. Представление планируется посвятить не только работе инженеров и отечественным достижениям в технике и науке, на также любви.

Визитной карточкой фестиваля уже стала скульптура Кремля, которую располагают в центре площади. С нее спускается каскад из шести ледовых горок, высота каждой из которой достигает четырех метров.

В этом году посетителям также будут показывать серии анимационного сериала "Дракошия". В центре сюжета – приключениях волшебных драконов, которые владеют магией разного вида. Автором оригинальной идеи стал российский писатель, сценарист и продюсер Олег Рой. При этом 2, 5 и 7 января гости смогут встретиться с драконом Тошей. На специальном мастер-классе им расскажут, как создается мультфильм.

Вместе с тем для детей на фестивальную площадку пригласят аниматоров и создадут городок народных игровых сооружений и древнерусских забав "Закрутиха". Каждый вечер для посетителей планируется проводить ледовый опен-эйр под популярные треки диджеев.

Кроме того, в девятый раз в Москве проводится выставка дизайнерских елей "Любимые фильмы детства". Вдохновением для создания эскизов стали новогодние фильмы "Чародеи", "Обыкновенное чудо", "Морозко", "12 месяцев" и другие. Для украшения новогодних деревьев авторы использовали более 7,5 тысячи елочных игрушек и 4,5 километра гирлянд.