Какие возможности для горожан открывает спецпроект "Заходи на огонек!"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители и гости столицы получат широкий ассортимент товаров и услуг со скидками, а также приятные сюрпризы благодаря новому спецпроекту "Заходи на огонек!". Это может быть бесплатное блюдо в ресторане или кафе, мастер-класс в подарок в творческой студии, выставка или экскурсия, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В одной из сети кофеен, которая участвует в проекте, гостям предложат десерт "Москва". Его можно будет получить с 35% скидкой в будни при заказе ланча. В сети итальянских ресторанов по четвергам шеф-повар будет угощать фирменным супом из особого меню. В ресторане греческой кухни при счете от 3 тысяч рублей угощением-комплиментом станет необычный десерт "Пончики, замороженный йогурт".

Кроме того, посетители смогут принять участие в мастер-классе по созданию десерта "Клубничное фламбе" и глинтвейна по фирменной рецептуре в одном из столичных ресторанов авторской кухни.

Также спецпроект предлагает бесплатные мероприятия, среди которых мастер-класс по изготовлению новогодних композиций из елочных игрушек, хлопка, шишек, корицы и апельсинов в студии рисования. Более того, горожане и туристы могут отправиться на экскурсию по "Городской ферме" на ВДНХ с посещением гончарной мастерской.

В спорткомплексе для гостей подготовили бесплатные уроки по катанию на коньках. Вместе с тем посетители смогут научиться создавать трехмерные модели в клубе робототехники и программирования, а в арт-студии им покажут, как рисовать картины спиртовыми чернилами.

Участниками спецпроекта уже стали сети "Шоколадница", IL Patio, рестораны Luwo, "Юпитер", Radisson Blu Belorusskaya Hotel, студия рисования Zuart, спортивный комплекс "Снегирь Арена", компьютерный клуб "Робобит", клуб фехтования iFencer, арт-студия "Черный квадрат" и "Городская ферма" на ВДНХ.

Между тем жители и гости Москвы могут принять участие в большом новогоднем квесте в рамках проекта "Зима в Москве". Квест проходит на фестивале "Путешествие в Рождество", присоединиться к нему можно до 12 января. Гостей ждут на 27 фестивальных площадках, а также в парках, усадьбах, общественных пространствах и на территории Петровского путевого дворца.

