9to5Mac: Apple начала разработку Magic Mouse без разъема снизу

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Американская корпорация Apple начала разработку Magic Mouse без USB-разъема снизу, о чем говорится в информационном бюллетене Power On инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Недавно компания представила обновленную версию компьютерной мыши, оснастив ее портом USB-C. Это означает, что появление нового продукта может занять некоторое время. По мнению экспертов, Apple стремится создать продукт, который будет отвечать требованиям современной эпохи.

При этом владельцы Magic Mouse уже давно выражают недовольство по поводу эргономики устройства, которая делает его использование неудобным при длительной работе. Кроме того, в течение нескольких поколений в Magic Mouse порт для подключения кабеля питания размещался на нижней панели, что делало невозможным использование мыши во время зарядки.

Однако инсайдер не утверждает прямо, что Apple откажется от этой особенности мыши, но дает понять, что компания работает над улучшением продукта. В отчете Гурмана не так много информации об устройстве. В частности, нет сведений о его внешнем виде. Тем не менее новое устройство Apple может быть похоже на Logitech MX Master.

Помимо этого, специалист не ожидает быстрого появления новой версии Magic Mouse. По его мнению, разработка займет от 12 до 18 месяцев. Следовательно, вероятно, что новинка будет представлена в 2026 году вместе с обновленными компьютерами Mac.

Ранее источник The Wall Street Journal заявил, что Apple планирует выпустить ультратонкий iPhone. Для уменьшения размеров компания хочет упростить систему камер. Стоимость такой версии смартфона будет ниже линейки Pro.

Кроме того, Apple планирует создать складное устройство, которое можно будет использовать как ноутбук, и складной смартфон.