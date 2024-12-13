Bloomberg: Apple начнет использовать чипы собственного производства в iPhone с 2025 года

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Американская корпорация Apple начнет использовать чипы собственного производства для подключения Bluetooth и Wi-Fi в смартфонах iPhone с 2025 года. Ими будут заменены компоненты, которые компания приобретает у Broadcom Inc., передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как выяснили журналисты, компания занималась разработкой собственного чипа, который получил кодовое название Proxima, на протяжении нескольких лет. Он, как и прочие чипы производства Apple, будет выпускаться партнером корпорации Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

При этом в настоящий момент корпорация Apple является одним из крупнейших заказчиков продукции Broadcom. Компания приносит ей около 20% прибыли. На фоне сообщений об отказе Apple от поставок создаваемых Broadcom модулей ее акции снизились в цене на 3,9%.

Предполагается, что Apple внедрит новые чипы в следующее поколение iPhone. Новая, 17-я по счету модель должна выйти осенью 2025 года. Уже в 2026 году корпорация начнет использовать модули собственного производства в iPad и Mac.

По данным СМИ, переход на собственные чипы даст компании возможность производить более тонкие устройства, а также позволит повысить их энергоэффективность.

Ранее Apple презентовала новые операционные системы iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 с функциями искусственного интеллекта Apple Intelligence. В результате объединения с ChatGPT пользователи получили возможность применять чат-бот из голосового помощника Siri.

