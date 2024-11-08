Часы Apple Watch получат измеряющий давление ремешок

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Компания Apple зарегистрировала патент на умный ремешок для смарт-часов. Об этом пишет портал Patently Apple.

Согласно данным ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), ремешок может использоваться как гаджет для мониторинга здоровья. Он собирает данные о частоте дыхания, артериальном давлении и ЭКГ пользователя. Помимо этого, инженеры Apple предложили интегрировать в ремешок датчики для передачи информации по беспроводной сети.

Как отмечается в описании патента, такие датчики можно встроить в ленту для крепления шлема смешанной реальности Vision Pro. Также датчики в эластичных материалах можно использовать и в других элементах одежды, а ремешок можно будет заряжать беспроводным способом.

В общей сложности за один день в USPTO было обнародовано 38 выданных Apple патентов.

Ранее Apple представила новые компьютеры iMac с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. Новые функции будут доступны в декабре, а дополнительные возможности появятся в ближайшие месяцы.

Стоимость нового iMac начинается от 1 299 долларов, он доступен в семи цветах.