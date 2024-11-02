В России открыты предзаказы на новые компьютеры Apple

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В России стартовала предварительная продажа новых компьютеров Apple, оснащенных фирменными процессорами M4. Стоимость устройств начинается от 90 тысяч рублей.

Три версии Mac Mini с процессором M4 доступны с объемами памяти 16/256, 16/512 и 24/512 гигабайтов за 90, 115 и 140 тысяч рублей соответственно. Четвертая конфигурация оснащена чипом M4 Pro, который рассчитан на 24 гигабайта объединенной памяти и оснащен SSD-накопителем на 512 гигабайтов. Его цена – 210 тысяч рублей.

Кроме того, в продаже появился новый моноблок iMac с процессором M4. Он отличается тонким корпусом и 24-дюймовым Retina-дисплеем с разрешением 4,5K. Стоимость моделей с конфигурациями 16/256, 16/512 и 24/512 гигабайтов составляет 205, 270 и 290 тысяч рублей.

MacBook Pro с процессором M4 представлен в трех версиях: 16/512 гигабайтов, 16 гигабайтов/1 терабайт и 24 гигабайта/1 терабайт. Их стоимость – 240, 270 и 300 тысяч рублей.

В продаже появились версии с мощными процессорами M4 Pro и M4 Max по цене от 300, 370 и 500 тысяч рублей. Последние две модели также имеют 16-дюймовый экран.

Новые компьютеры и ноутбуки Apple работают на новых чипах M4, которые представляют собой усовершенствованную версию 16-ядерного нейропроцессора Neural Engine. Процессор предназначен для задач машинного обучения и обеспечивает улучшенную графическую производительность.

Ранее российский техноблогер Wylsacom выпустил видеообзор ноутбука Apple MacBook Pro M4. Новинка попала к нему в руки до официального анонса. Он протестировал устройство в бенчмарке Geekbench, где MacBook Pro M4 набрал 3 865 и 15 288 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.