Apple представила iMac с поддержкой ИИ Apple Intelligence

Фото: apple.com

Компания Apple представила новые компьютеры iMac с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, сообщается в пресс-релизе компании.

"Благодаря чипу M4 iMac стал в 1,7 раза быстрее в повседневной работе и в 2,1 раза быстрее в сложных рабочих процессах, таких как редактирование фотографий и игры, по сравнению с iMac с чипом M1", – говорится в заявлении.

В компании отметили, что iMac оснащен 12-мегапиксельной камерой с функцией Desk View, а также четырьмя портами Thunderbolt 4 и USB-C. Apple Intelligence для пользователей iMac будет доступен в операционной системе macOS Sequoia 15.1.

Новые функции Apple Intelligence будут доступны в декабре, а дополнительные возможности появятся в ближайшие месяцы. Стоимость нового iMac начинается от 1 299 долларов, он доступен в семи цветах.

Ранее инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple снизила производство iPhone 16 из-за низкого спроса. Снижение распространится сразу на четвертый квартал 2024 года и первую половину 2025-го.

По словам аналитика, в этом году потребители стали обращать меньше внимания на базовые смартфоны Apple, однако актуальные модели стали мощнее.

