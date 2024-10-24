Инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple снизила производство iPhone 16 из-за низкого спроса

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Компания Apple снизила объемы производства iPhone 16 в связи с падением спроса на смартфоны, рассказал инсайдер Мин-Чи Ко в своем блоге на Medium.

По его словам, Apple сократила заказы на производство iPhone 16 и 16 Plus на 10 миллионов единиц. При этом снижение распространится сразу на четвертый квартал 2024 года и первую половину 2025-го.

Как отметил аналитик, в этом году потребители стали обращать меньше внимания на базовые смартфоны Apple. Однако актуальные модели стали мощнее.

Между тем специалисты протестировали дисплей базового iPhone 16 и выяснили, что он оказался хуже, чем у бюджетных смартфонов Samsung. По словам экспертов, были зафиксированы перепады во время произведения HDR-контента и потеря контрастности в SDR-режиме. Преимуществами дисплея специалисты назвали удобство чтения и потребления контента при слабом освещении, а также качественную фильтрацию синего цвета.

Ранее iPhone 16 Pro Max занял 9-е место в рейтинге самых мощных гаджетов Apple. Самым мощным мобильным устройством все еще считается флагманский 11-дюймовый iPad Pro M4. На втором месте – увеличенная версия этого планшета с экраном на 13 дюймов, а на третьем – iPad Pro M2 с 12,9-дюймовым экраном.