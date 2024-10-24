Эксперт Хужиахметов: ноутбуки можно держать постоянно подключенными к питанию от сети

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Современные ноутбуки можно держать постоянно подключенными к питанию от сети. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил эксперт Камиль Хужиахметов.

По словам специалиста, информация, что от постоянного питания от сети портится батарея, устарела и превратилась в бесполезный миф. Процессы в современных батареях управляются умными контроллерами, которые определяют уровень заряда и реализуют различные сценарии. Так, если аккумулятор частично заряжен, ноутбук не будет расходовать ресурс аккумулятора и переключится на питание от сети, пояснил эксперт.

"Поэтому можно использовать ноутбук или компьютер с подключенным блоком питания в течение всего дня. Ничего страшного не случится", – сказал Хужиахметов, добавив, что для дополнительного контроля над зарядом можно использовать специальные программы.

Между тем самым опасным для компьютеров вирусом остается "троян", рассказал в беседе с News.ru IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, вирус дает хакерам полный доступ к компьютеру.

"Есть, конечно, вирусы, которые могут просто создавать папки и заполнять память, но вирусу не нужно себя дискредитировать", – сказал Геллер.

Как отметил эксперт, по большей части "трояны" направлены на распространение среди большего количества устройств.

Ранее россиянам рассказали, как снизить риски заражения гаджетов "троянами". Так, необходимо внимательно относиться к получаемым сообщениям и ссылкам, даже если они приходят от якобы знакомого адресата. Эксперты рекомендуют использовать дополнительные меры защиты, к примеру, установить антивирус с автоматическим сканированием и удалить приложения, загруженные из ненадежных источников.