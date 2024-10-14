Эксперт Максимова: внимательность к получаемым сообщениям снизит риск заражения "трояном"

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Необходимо внимательно относиться к получаемым сообщениям, чтобы снизить риск заражения компьютера или смартфона "троянами". Об этом в беседе с RT рассказала доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Как пояснила эксперт, отличие "троянов" от других вирусов состоит в том, что его должен активировать пользователь.

"Распространение "троянов" происходит при переходе по фишинговым ссылкам в сообщениях, письмах на e-mail, через загрузку файлов в соцсетях или приложений на смартфоны. Даже безобидная поздравительная картинка от неизвестного вам контакта может быть источником вируса", – сказала Максимова.

По ее словам, следует осторожно относиться к ссылкам, даже если они приходят от якобы знакомого адресата. В таком случае эксперт посоветовала перезвонить человеку и удостовериться, что сообщение действительно отправлено от него.

Также рекомендуется использовать дополнительные меры защиты, к примеру, установить антивирус с автоматическим сканированием и удалить приложения, загруженные из ненадежных источников.

"Заражение системы может произойти при передаче данных по Bluetooth, поэтому при приеме медиафайла необходимо убедиться в его безопасности", – заключила Максимова.

Россиянам ранее назвали признаки зараженного вирусами приложения на телефоне. Так, приложения на телефоне, запрашивающие избыточные разрешения и показывающие стороннюю рекламу, могут быть заражены вирусами, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, главную угрозу представляют собой такие вредоносные программы, как вирусы, "трояны" и шпионские программы. Такие приложения распространяются через сторонние магазины приложений либо по подозрительным ссылкам.